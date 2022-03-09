Блинкен об истребителях МиГ-29 для Украины: "Предложение Польши показывает, что есть определенные сложности"

Блинкен об истребителях МиГ-29 для Украины: "Предложение Польши показывает, что есть определенные сложности"

Вылет истребителей с американской базы НАТО в Германии для полета в воздушное пространство над Украиной вызывает серьезную обеспокоенность для всего Альянса, сказал госсекретарь США.

Госсекретарь США Энтон Блинкен рассказал о трудностях по плану доставки польских МиГ-29 в Украину.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает The Gardian.

"Я думаю, мы видим, что предложение Польши показывает, что есть определенные сложности, которые представляет этот вопрос, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности. Мы должны убедиться, что делаем это правильно", – сказал госсекретарь США.

Он отметил, что вылет из американской базы НАТО в Германии для полета в воздушное пространство над Украиной вызывает серьезную обеспокоенность для всего Альянса.

"Итак, мы должны проработать особенности этих вещей в будущем. Нам просто непонятно, что есть серьезное обоснование для того, чтобы делать это так, как было предложено вчера", — добавил Блинкен.

Напомним, 8 марта стало известно, что Польша готова разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и бесплатно предоставить их в распоряжение США.

Впоследствии стало известно, что Минобороны США проведет дополнительные консультации с польским правительством и союзниками из НАТО по поводу предложения о передаче истребителей МиГ-29, которые могли бы быть переданы ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти Польши за готовность предоставить государству боевые самолеты и призвал ответственные стороны как можно быстрее решить вопросы их поставки.

ТСН.ua

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