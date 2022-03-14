Блинкен осудил ракетную атаку россиян по Львовской области: "Жестокость должна прекратиться"

Во время авиаударов погибли 35 человек, а еще 134 - получили ранения.

США осудили обстрел россиян Международного центра миротворчества и безопасности возле Львова. Там утром 13 марта погибли 35 человек, еще 134 - получили ранения.

Также читайте Военный госпиталь Львовщины опубликовал список нужд для раненых, доноров призывают прийти в ближайшие дни

"Мы осуждаем ракетный удар Российской Федерации по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", — написал в твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на полигоне Львовщины, куда россияне нанесли удар, не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ. По его словам, 30 ракет упали на одну только Львовскую область. Президент напомнил, что в прошлом году предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Теперь российские ракеты падают прямо возле границ с НАТО.

К утру Львовщину впервые за время войны атаковали вражеские ракеты (на жестовом языке)

ТСН.ua

Читайте также: