Блинкен ответил, будет ли работать Starlink Илона Маска в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Starlink Илона Маска крайне важна для Украины и компания должна и дальше оказывать связь украинским военным.

Об этом пишет Bloomberg.

Блинкен считает, что спутниковый сервис Starlink Илона Маска является "жизненно важным инструментом" для Украины.

"Мы надеемся и ожидаем, что технология останется полностью доступной для украинцев", – сказал Блинкен в воскресенье.

Блинкен отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX отказался от украинского запроса на активацию системы в аннексированном Москвой крымском порту Севастополь в прошлом году, чтобы помочь атаке на российские военные корабли.

Отвечая на вопрос, должен ли Маск столкнуться с последствиями, Блинкен сказал: "Я не могу говорить о конкретном эпизоде".

"Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, и особенно военных, чтобы общаться в их усилиях по защите всей территории Украины", — сказал он.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона сообщило, что Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Также глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый Интернет Starlink компании SpaceX некоторое время не работал у Крыма в 2022 году. Однако главный разведчик опроверг заявления СМИ, что за этим может последовать распоряжение Илона Маска.

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