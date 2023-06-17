Блинкен прокомментировал заявления Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси

Российский диктатор оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на заявление главы Кремля Владимира Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что, по словам Блинкена, США не видят причин для корректировки собственной ядерной позиции.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – сказал госсекретарь.

Более того, он осудил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за "безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа".

Блинкен обратил внимание на то, что российский диктатор оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерное оружие.

"Было бы достаточно иронично для президента Путина сейчас говорить о размещении ядерного оружия на территории соседнего государства, в частности отказавшегося от ядерного оружия, которое ему досталось, когда распался Советский Союз", – отметил он.

Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин — установление "открытого и расширенного" диалога с китайскими официальными лицами.

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