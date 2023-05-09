Блинкен рассказал, готова ли Украина к контрнаступлению: "Дело не только в оружии"

В США убеждены, что у Украины должен быть план успешного контрнаступления.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, у Украины есть ресурсы, необходимые для возвращения территории во время контрнаступления.

Об этом пишет CNN.

"У них есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией за последние 14 месяцев", — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Госсекретарь США добавил, что для успешного контрнаступления Украине нужно не только оружие, но и надлежащая подготовка военных.

"Дело не только в вооружении, но и в подготовке. Это уверенность в том, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха ", – сказал он.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

Также МИД Британии призывает не сравнивать украинское контрнаступление с голливудским фильмом.

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