Блинкен рассказал, как контрнаступление ВСУ заставит Путина прекратить войну против Украины

Блинкен подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что успешное контрнаступление ВСУ усилит позиции Украины во время вероятных переговоров с Россией.

Об этом он сказал 12 июня во время брифинга.

Блинкен подчеркнул, что пока рано говорить о контрнаступательных действиях ВСУ и их успехе. Однако он уверен, что Украина вернет свои территории.

"Важно понимать, что в результате поддержки Украины более 50 государств, а также мужества и стойкости украинского народа и украинских военных мы уверены, что они и в дальнейшем будут иметь успех в том, что стремятся достичь – вернуть территорию, которую у них захватила Россия", – сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты будут и дальше поддерживать Украину, предоставляя военную и другие формы помощи для противостояния российским оккупантам.

"Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец-то сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это действительно приблизит мир, а не отдалить его", – подчеркнул Блинкен.

Напомним, замминистра обороны генерал Александр Павлюк рассказал, что окончание войны зависит от летней кампании 2023 года.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов, находившихся под контролем российской оккупационной армии.

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