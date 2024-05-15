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Блинкен сделал громкое заявление об ударах по РФ американским оружием

Блинкен сделал громкое заявление об ударах по РФ американским оружием

Блинкен ошеломил заявлением об ударах по РФ американским оружием / Фото: Associated Press

Ранее стало известно, что Украина просит упразднить запрет на удары американским оружием по целям в РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории РФ, но окончательное решение по Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

“Мы абсолютно отданы делу победы Украины в этой войне ради людей, ради будущего. Мы признаем это в своей политике и подчеркиваем, что это решение должно принимать Украина сама для себя. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя», — подчеркнул Блинкен.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Киеве с двухдневным визитом. Главный дипломат США обсуждал скорейшие поставки оружия для украинского фронта на востоке. А еще успел не только встретиться с высшим руководством государства, но и выступить с речью для студентов и произвести фурор своими музыкальными талантами. Подробнее – в материале.

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