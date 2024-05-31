Блинкен сделал окончательное заявление об ударах американским оружием по РФ

Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину, подстраиваясь, если это потребуется.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины избивать американским оружием по военным объектам на территории РФ.

Об этом глава американской дипломатии заявил 31 мая во время пресс-конференции в Праге.

“За последние несколько недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая российские войска, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это право к президенту, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью», — отметил Блинкен.

Напомним, Блинкен анонсировал "очень мощный пакет помощи" Украине на Вашингтонском саммите НАТО.

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