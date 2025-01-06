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Блинкен сказал, почему позиция Украины на Курщине так важна

Блинкен сказал, почему позиция Украины на Курщине так важна

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

Госсекретарь также сказал, что администрация президента США хочет убедиться, что "у Украины есть самая сильная рука для игры".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Украины в Курской области критически важна для любых будущих переговоров.

Об этом Блинкен сказал журналистам в Сеуле, сообщает Barron's.

Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена, передавшая Киеву помощь в сфере безопасности на миллиарды долларов после российского вторжения в 2022 году, хочет убедиться, что "Украина имеет сильнейшую руку для игры".

"Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в следующем году", – сказал госсекретарь США.

Он отметил, что даже если бы переговоры состоялись, Украине все равно потребовались бы "адекватные гарантии безопасности" против президента России Владимира Путина.

"В какой-то момент будет прекращение огня. По мнению Путина, это не будет "конец игры". Его имперские амбиции остаются, и он будет пытаться отдохнуть, переоборудоваться и, наконец, снова атаковать", — акцентировал Блинкен, призвав к "адекватному сдерживанию, чтобы он этого не сделал".

В то же время политик не комментировал непосредственно операцию в Курской области, по поводу которой пророссийские военные блогеры сообщили о новом мощном украинском наступлении.

Напомним, 5 января украинские войска неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области. Сообщения российских "военкоров" свидетельствуют о том, что последняя атака со стороны ВСУ заставила врага перейти к обороне.

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