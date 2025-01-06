Блинкен сказал, почему позиция Украины на Курщине так важна

Госсекретарь также сказал, что администрация президента США хочет убедиться, что "у Украины есть самая сильная рука для игры".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Украины в Курской области критически важна для любых будущих переговоров.

Об этом Блинкен сказал журналистам в Сеуле, сообщает Barron's.

Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена, передавшая Киеву помощь в сфере безопасности на миллиарды долларов после российского вторжения в 2022 году, хочет убедиться, что "Украина имеет сильнейшую руку для игры".

"Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в следующем году", – сказал госсекретарь США.

Он отметил, что даже если бы переговоры состоялись, Украине все равно потребовались бы "адекватные гарантии безопасности" против президента России Владимира Путина.

"В какой-то момент будет прекращение огня. По мнению Путина, это не будет "конец игры". Его имперские амбиции остаются, и он будет пытаться отдохнуть, переоборудоваться и, наконец, снова атаковать", — акцентировал Блинкен, призвав к "адекватному сдерживанию, чтобы он этого не сделал".

В то же время политик не комментировал непосредственно операцию в Курской области, по поводу которой пророссийские военные блогеры сообщили о новом мощном украинском наступлении.

Напомним, 5 января украинские войска неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области. Сообщения российских "военкоров" свидетельствуют о том, что последняя атака со стороны ВСУ заставила врага перейти к обороне.

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