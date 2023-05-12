Блинкен сообщил, могут ли США еще предоставить Украине необходимое вооружение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине большее вооружение для контрнаступления, если возникнет такая необходимость.

Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour.

"Если будут пробелы, если будут недостачи, нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — заявил Блинкен.

По его словам, на каждом этапе поддержки Киева Белый дом работает с более чем 50 странами, чтобы "приспособиться, адаптироваться, убедиться", что у ВСУ есть все необходимое для борьбы с российскими оккупантами.

"Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и этой коалицией стран, чтобы убедиться, что у них есть поддержка. Если есть пробелы, если есть недостаток, они сообщат нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — сказал он. Блинкен на брифинге.

Это подтверждает стремление США поддерживать Украину и ее территориальную целостность в условиях войны против России. Госсекретарь подчеркнул, что они уже поставляют в Украину военное оборудование и готовы продолжать эту практику в будущем.

Он также отметил, что предоставленные Вооруженным силам Украине Javelin и Stinger помогли на начальном этапе войны и не дали россиянам захватить столицу Киева.

Напомним, в Германию ранее запланированного срока прибыли американские танки Abrams. На них через две-три недели украинские военные начнут обучение. Танки, которые США предоставляют Украине, строятся в соответствии со спецификациями ее военных и поступят в Украину в начале осени, как только войска закончат обучение.

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