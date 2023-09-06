Блинкен в Киеве объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи от США

Блинкен во время визита в Киев объявил о помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

Об этом пишет "Суспильне".

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. В общем, мы передали ее более чем на 43 миллиарда долларов, с начала российской агрессии. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы забрали более 50 процентов оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", — заявил Блинкен.

Напомним, США в среду, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи на 175 млн долларов. Туда вошли боеприпасы для Abrams с обедненным ураном.

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