Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блинкен заявил, что союзники США понимают решение передать Украине кассетные боеприпасы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
119
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блинкен заявил, что союзники США понимают решение передать Украине кассетные боеприпасы

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

США приняли такое решение, поскольку мировые запасы боеприпасов иссякают.

Союзники Соединенных Штатов относятся с пониманием о решении Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC.

"Каждый союзник, с которым я разговаривал, сказал, что они понимают, почему мы это делаем и когда мы это делаем", – сказал Блинкен.

Он повторил, что США предоставляют боеприпасы, запрещенные более 100 странами, чтобы "заполнить пробел", поскольку мировые запасы боеприпасов иссякают.

"Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных боеприпасов, во всем мире и в Украине иссякают. Они вот-вот иссякнут", – пояснил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Северной Кореи требуют от Соединенных Штатов немедленно отменить решение о передаче Украине кассетных боеприпасов для защиты от российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что позиция Великобритании не повлияет на передачу США Украине кассетных боеприпасов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
119
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация