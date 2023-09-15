Блестящее освобождение Андреевки: бойцы рассказали, как это было

Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских оккупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Третья отдельная штурмовая бригада также подтвердила освобождение села Андреевка и заявила об разбитой 72 отдельной мотострелковой бригаде РФ.

Бойцы рассказали, что им удалось совершить блистательную операцию и оцепить российский гарнизон Андреевки, отрезав его от основных сил и уничтожив.

По их словам, за двое суток третьи ОШБр ликвидировала:

начальника бригадной разведки россиян

трех комбатов

почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники

Точные цифры ликвидированных и раненых оккупантов обещают озвучить позже. В бригаде отметили: ранее в боях подразделения российской 72-й ОМСБр несли большие потери, но теперь после восстановления и перегруппировки у них "тотальный провал".

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", — отметили военные.

Освобождение Андреевки Донецкой области: что известно

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Андреевка на Бахмутском направлении находится под контролем украинских бойцов. Сразу после этого пресс-служба третьей отдельной штурмовой бригады сообщила, что заявление Маляр об освобождении населенного пункта не соответствует действительности.

По сообщению пресс-службы, в районах Клещиевки и Андреевки продолжались серьезные и тяжелые бои. Кроме этого, подобные заявления военные назвали вредными и теми, которые несут угрозу жизни личного состава и мешают выполнению боевых задач.

Село Андреевка является одним из ключевых населенных пунктов к югу от Бахмута для перерезания логистики россиян (сочетание с Горловкой) и окружения города.

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