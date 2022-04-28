Ближайшая неделя будет сложной: Путин собирается атаковать из Приднестровья

Россия играет на повышение ставок.

Ближайшая неделя будет сложной из-за риска терактов и диверсий, по словам военного журналиста, эксспикера Генштаба ВСУ 2014-2017 годов Владислава Селезнева.

Об этом Селезнев сообщил в эфире проекта FREEДОМ.

Россия действует по привычному сценарию, пытаясь совершать провокации и обвинять потом в совершенном Украине.

"Все действия на территории непризнанной части Молдовы акцентированы на том, чтобы создать напряжение, чтобы обвинить во всех смертных грехах ВСУ и пытаться атаковать на тех или иных отрезках государственную границу между Молдовой и Украиной. Думаю, Россия именно поэтому повышает ставки", — сказал он. он.

Эксперт напомнил, что мы стоим на пороге сакральной для путина и кремлевского режима даты – 2 мая. Это события 2014 года, поджог протестующих в Одессе на Куликовом поле. Очевидно, что пропаганда попытается обыграть эту дату к годовщине событий, создав напряжение на юге нашей страны.

Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью в Румынию и Украину. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь. В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Кроме этого президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.

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