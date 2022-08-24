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Ближайшие 2-3 месяца будут решающими в войне: Арестович рассказал, чего Украине ждать в этот период

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Ближайшие 2-3 месяца будут решающими в войне: Арестович рассказал, чего Украине ждать в этот период

Скриншот з відео

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ближайшие 2-3 месяца будут решающими в войне.

Арестович отметил, что скорость освобождения украинских территорий будет зависеть от интенсивности снабжения Западом военной помощи.

Об этом советник ОП рассказал на Ютуб-канале UkrLife.ТV.

"Наступления россиян не будет. Что нужно ждать — это нашего контрнаступления. В какой-то степени оно уже идет. Когда мы беспокоимся о наших солдатах и избегаем прямых столкновений, чтобы не нести потери. Создаем условия, когда россияне сами отходят. Так будет и дальше. Если Запад будет оказывать военную помощь, значит (освобождение Украины — ред.) будет происходить быстрее. Если не предоставит, будет то же, но медленнее", — отметил Арестович.

Он уверен, что РФ не удастся ввести войну в позиционную. Кроме этого, он предусматривает массовые побеги оккупантов из Херсонского направления.

"Эту войну завести в позиционную не удастся. Они не выдержат ее, ты не можешь вести позиционную войну, когда тебя постоянно бьют с HIMARS. Российские военные на Херсонском направлении своих боятся больше, чем противника. Но они будут стоять на месте к тем Пока могут. Но когда это сломается, это будет не остановить. Начнется бегство отдельных подразделений, сначала будут отказы выполнять приказы. Потом — внутренние разборки. Постепенно это все "погибнет, как роса на солнце". Российская армия потеряла стратегическую инициативу в этой войне", — сказал советник ОП.

Как сообщалось ранее, РФ пока не удалось достичь своих военных целей ни в первую фазу войны, когда они стремились взять Киев и оккупировать большую часть восточной Украины, ни во время второй фазы, когда они стремились просто оккупировать весь Донбасс.

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