Ближайшие два месяца на фронте будут самыми тяжелыми: военный объяснил причину

Ситуация на фронте изменилась из-за задержки западной помощи, россияне начали наступать на отдельных участках.

Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"Предлагаю на ситуацию посмотреть комплексно. Вообще, что произошло? В связи с тем, что Соединенные Штаты Америки задерживали пакет военной помощи, противник осознал, что мы не можем его интенсивно поражать. И соответственно, уничтожение украинской государственности – это задача для противника. Оккупация Донецкой и Луганской областей является одной из приоритетных. Несмотря на то, что у нас нехватка боеприпасов, что противник подготовил живую силу, накопил и отремонтировал технику, ему не удавалось долгое время добиться каких-либо тактических существенных успехов на поле боя. Определенные тактические успехи имели, но Часов Яр до 9 мая не взяли. Если говорить о Покровске, наступательные действия их не завершились так, как противник определял для себя - с полным выходом в Покровск", - сказал он.

Федоренко также отметил, что противник принимает решение – пока у нас нехватка боеприпасов, накопление произойдет через два месяца максимально, противник принимает решение – группировка готова задействовать на Харьковском направлении.

"Какие он задачи решает? Задача первая – он оттягивает мощные бригады из донецко-луганского направления, распыляет Силы обороны. Второе – он пробует на прочность, а что же у нас с укрепрайонами, как вообще чувствует себя Харьковская область, и пытается максимально реализовать прохождение в город Харьков, пошел в направлении Стрелече, Глубокое. Также важно противнику было зайти именно в Волчанск, овладеть этим плацдармом для дальнейшего продвижения в тыл группировки наших войск. Достаточно ли группировки противника, 60-70 тысяч живой силы, для того, чтобы в полной мере оккупировать Харьковскую область и выйти на административные границы города Харькова для захода в тыл нашим силам? Да, этого может быть достаточно. Поэтому ведется системная работа по уничтожению противника, и каждый из нас осознает, что ближайшие два месяца на фронте будут самыми тяжелыми", — добавил он.

Ранее ТСН.ua писал о наступлении россиян в Харьковской области. Больше об этом читайте в новости.

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