"Ближайшие два месяца нас ждет кровавая драка": Арестович о "большом наступлении" России

В ближайшие несколько месяцев на Донбассе будут жестокие бои, поскольку Россия продолжает сосредотачивать там основные усилия.

Об этом военный эксперт и экс-советник главы ОП Алексей Арестович рассказал в эфире с Марком Фейгиным.

"Ситуация на фронте достаточно непростая для нас. Основные усилия противник сосредотачивает в Донецкой области, пытаясь окружить Бахмут, а также продвинуться на Угледарском и Лиманском направлениях. В ближайшие два месяца нас ждет кровавая драка в этих местах. Скорее всего, это будет похоже на ситуацию, которую мы пережили в начале лета прошлого года", – отметил он.

По его словам, возможны отдельные провокации на северных границах, но основные усилия противник сосредоточил на Донбассе.

Напомним, Алексей Арестович считает, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление на Украину, чтобы завести войну в тупик и начать переговоры.

Новое наступление России на Донбассе

Представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты сосредоточивают наступательные силы на востоке Украины, там сейчас сконцентрирован приоритет врага.

Украинские военные не наблюдают подготовку оккупантов к широкомасштабному наступлению на Донбассе.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что оккупанты в значительной степени преобладают на Донбассе. Сегодня численность российской оккупационной армии вдвое, а то и втрое превышает Вооруженные силы Украины.

Эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия готовится к новой атаке, а перед этим стремится рассредоточить украинские силы, чтобы не допустить контрнаступление ВСУ.

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