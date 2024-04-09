Ближайшие месяцы будут непростыми: в ГУР сообщили о ситуации на фронте

Юсов назвал направление, где пробы наступательных операций неприятеля носят в особенно активный характер.

Вдоль всей линии фронта продолжаются военные действия, но "отдельным направлением стоит украинский восток, Донецкая и Луганская области".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, по всей линии фронта происходят военные действия, но «отдельным направлением стоит украинский восток, Донецкая и Луганская области». По его словам, там попытки наступательных операций неприятеля носят особенно активный характер.

"Да, ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в частности, и к востоку от российских оккупантов. И ситуация по Временному Яру, и на других участках — это все видно в живом режиме", — сказал он. Юсов.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил новое наступление российских войск в Украине. По его информации, он ожидается примерно в конце мая-июне.

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