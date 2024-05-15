Ближайшие полтора месяца особенно опасны: известный комбат предупредил харьковчан

По мнению Федоренко, в ближайшие полтора месяца россияне будут активно проводить наступление в Харьковской области, задействовать резервы и все имеющееся вооружение.

Максимальное обострение на фронте, в частности в Харьковской области, продлится около полутора месяцев, когда у россиян будет "окно возможностей", пока в Украину пойдет необходимая помощь от США.

Такое мнение высказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает "Эспрессо".

"Важно понимать, что у противника есть небольшой "люфт" по времени – полтора месяца, когда Силы обороны получат максимальное количество средств, в рамках общевойсковой помощи. Тогда на большинстве отрезках мы сможем лишить врага совершать ударно-штурмовые действия", – говорит Федоренко.

По его мнению, именно поэтому в ближайшие полтора месяца россияне будут активно проводить ударно-штурмовые действия в Харьковской области, задействовать резервы и все имеющееся вооружение.

Военный особо призвал к осторожности харьковчан, чтобы они прислушивались к сиренам, были максимально внимательны и осторожны и избегали мест скопления людей.

"Все привыкли уже к войне, привыкли к прилетам, но к укрытию нужно следовать всегда", — заявил Федоренко.

Военный напомнил, что россияне не отказались от намерений полностью уничтожить украинскую государственность. Для этого у них есть определенная поэтапность оккупации украинских территорий.

Приоритетными областями остаются Донецкая и Луганская. А чтобы захватить эти области, оккупанты решили определенное количество украинских сил и средств, принимавших участие в боевых действиях на этих направлениях, оттянуть в другое место.

"Информационная пропаганда в Российской Федерации это поддерживает, мол, Харьков – очень важный город. Поэтому они начали переходить государственную границу и штурмовать позиции именно в Харьковской области. Для нас это также чрезвычайно важный стратегический город. Поэтому так или иначе, Силы обороны будут задействовать там резервы", – считает комбат.

Федоренко успокаивает, что враг не получит больших тактических успехов на поле боя.

"К встрече противника готовились. Это касается инженерно-фортификационных сооружений и количества сил и средств, задействованных для обороны Харьковской области. Также через международную военную помощь мы будем иметь возможности избивать основные средства противника более тщательно. А это авиация, применяющая управляемые авиабомбы, разные пусковые установки, которые обстреливают как город Харьков, так и прифронтовую, фронтовую территорию. Поэтому будет сложно, но мы точно выстоим", – подытожил комбат.

Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе на Харьковщине.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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