"Ближайшими неделями": генсек НАТО заявил, что Россия попытается захватить Донбасс и создать мост в Крым

Российские войска переключили свой фокус на восток Украины, отметил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину, однако в ближайшие недели Москва попытается сосредоточить свои силы на полном захвате Донбасса.

Об этом пишет Sky News.

"То, что мы сейчас видим, – это жестокость в масштабах войны, которой мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это очень серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", – заявил Столтенберг.

НАТО видит характер войны президента РФ Владимира Путина, его неуважение к верховенству права, международного права и его неуважение к основным правам человека, добавил генсек Альянса.

"Теперь мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения и поставок, и переключения их фокуса на восток. В ближайшие недели ждем дальнейшего российского толчка на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", – сказал Столтенберг.

Напомным, ранее генсек НАТО прокомментировал страшные убийства мирных жителей в Буче Киевской области.

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