Ближайший населенный пункт к Часовому Яру: командир БТГ сообщил о целях оккупантов под Бахмутом

Оккупанты действуют малыми группами без поддержки бронетехники.
Россияне ставят целью выйти на Часов Яр под Бахмутом, чтобы в дальнейшем продвигаться на более крупные населенные пункты.
Об этом рассказал командир батальонно-тактической группы 4 БРОП НГУ Сергей Сидорин, передает "Униан".
Где сосредоточены основные силы противника
На Бахмутском направлении враг сконцентрировал силы на подступах к Клищиевке, Богдановке и в направлении Ивановского с перспективой в дальнейшем выйти на населенный пункт Часов Яр.
Сидорин отметил, что Богдановка для окупантов важна, потому что там есть ключевые высоты и это ближайший населенный пункт к Часовому Яру.
"Противник будет пытаться захватить населенный пункт Часов Яр, что позволит ему в дальнейшем выбрать направление наступления на такие населенные пункты как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск"", — добавил он.
Если это врагу удастся, то у него будет больше возможностей для маневров, ведь там гораздо меньше населенных пунктов, и в основном поля.
"А Клищиевка, Андреевка — это им как препятствие, нависающее с юга Бахмута и в случае успеха может перерезать им логистический путь", — добавил военный.
Наступление на Бахмутском направлении
Об общей ситуации на Бахмутском направлении Сидорин рассказал, что противник в течение недели ведет наступательные действия без остановки.
"Во время штурмовых действий противник активно использует предостерегающий огонь артиллерии, использует средства корректировки типа БПЛА использует fpv-дроны, а также в промежутках когда есть нормальные погодные условия для полетов противник активно применяет авиацию не только по населенным пунктам, но и непосредственно по переднему краю", – рассказал он.
Оккупанты действуют малыми группами без поддержки бронетехники: до десяти человек пытаются скрытно подойти, используя складки местности к позициям ВСУ. Против ухудшения погоды перемещение в них происходит значительно медленнее, чем они себе планируют, что дает украинским бойцам возможность своевременно их выявить и нанести огневое поражение еще на подходе к нашим позициям, как правило, без вступления в стрелковый бой".
Он также рассказал, что противник за счет преимущества в своей артиллерии иногда может заходить на некоторые позиции сил обороны, но украинские защитники не дают им подтянуть резервы и стараются их выбить, "активно пополняя обменный фонд пленными".
Добавим, что и на Купянском, и на Лиманском направлениях продолжаются наступательные действия русских войск. Ситуация сложна, ведь ВСУ приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава.
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