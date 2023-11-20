Ближний Восток негативно отреагировал на сравнение Зеленской России с ХАМАСом – СМИ

Это не позволило расширить коалицию поддержки для нашего государства.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о сходстве РФ и ХАМАС не позволили создать более широкую коалицию поддержки нашего государства на Ближнем Востоке.

Об этом изданию The Guardian сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как отмечается, словами Владимира Зеленского взорвали стремление Украины расширить альянсы на Ближнем Востоке и других местах за пределами Запада. Издание пишет, что это было частью полномочий недавно назначенного министра иностранных дел Рустема Умерова.

В то же время Михаил Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными государствами было "охлаждение".

"Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что Подоляк считает, что "заморозка" войны, которую РФ развязала против Украины, сыграет на руку Кремля.

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