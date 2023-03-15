Близятся тяжелые бои: в Пентагоне предупредили украинцев об обострении на фронте

Украину ждет тяжелая борьба с оккупантами РФ весной и летом 2023-го. В Пентагоне обещают помочь Киеву решить проблему боеприпасов.

Об этом заявил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга.

По его словам, США тесно сотрудничают с союзниками, чтобы обеспечить военные нужды Украины. Он отметил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы доставить как можно быстрее все необходимые боеприпасы в передовые части Украины.

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"Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к... весне и лету... Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины и в боеприпасах, и в противовоздушной обороне, броне... Вы слышали, как министр Остин и другие говорят, что мы стремимся к тому, чтобы убедиться, что у них (украинцев. — Ред.) есть все необходимое для успеха", – сказал он.

Генерал добавил, что заседание в формате "Рамштайн", которое состоится сегодня, 15 марта, будет посвящено срочным потребностям, в частности, боеприпасам.

Напомним, заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь считает, что Россия не готовилась к войне такой интенсивности и в стране-агрессоре уже фиксируются проблемы с боеприпасами. По словам эксперта, война сейчас находится в критической точке.

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