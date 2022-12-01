Блогер из Днепра из-за отключения света призвала "свергнуть власть", потому что продолжается "геноцид"

Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила свои страницы в соцсетях.

Блоггер и бьюти-мастер из Днепра Ольга Синегина назвала выключение света "геноцидом", обвинив власть в отсутствии электричества. Поэтому она призвала "свергнуть правительство". После скандала женщина таки решила извиниться.

Об этом пишет телеграмм-канал "Труха. Днепр".

Ольга Синегина на своей странице в Instagram вдохновилась небольшим протестом из-за отключения электричества в Киеве. Она заявила, что поддерживает такие действия, назвала отключение света "геноцидом" и призвала к "свержению власти".

Фото: из соцсетей

Бьюти-мастер после огласки записала видео, в котором извинилась за свои действия. Их она аргументировала тем, что якобы из-за отключения света она не может приготовить пищу своему ребенку.

"На эмоциях я выложила в Instagram Stories о недавнем протесте в Киеве и написала о свержении власти. Я ни в коем случае не призываю вас к этому. Я за нашу власть, за целостность Украины. Слава ВСУ! И, конечно же, я хочу извиниться перед всеми, кого я оскорбила своими неправильными высказываниями, перед матерями, перед военными, перед всеми я хотела бы извиниться", — заявила мастерица.

Отметим, что в Днепре, как и в других городах Украины, из-за ракетных ударов России, продолжаются аварийные и почасовые отключения света. Однако электричество все же бывает. Также в Днепре есть "Пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты или выпить горячие напитки.

Это не единственная затея блоггерши из Днепра. Ранее она критиковала власть из-за нежелания капитулировать перед Россией и убеждала в "могуществе второй армии мира". В Сети сообщают, что скандальная блогер раньше проживала в Москве. Сейчас жительница Днепра удалила свои страницы в социальных сетях, поскольку украинцы не поддержали ее заявлений.

Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, что в Киеве жители жилого дома в Соломенском районе перекрыли движение трамваев. Сразу начались сообщения о том, что так украинцы протестуют против отключения света, однако ситуация неоднозначна. Как оказалось, в доме отсутствует электричество, отопление, горячая вода и нет газа. В невыносимых условиях для жизни жители столицы обвинили коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

Другие скандальные заявления поклонников России в Украине

Ранее в Ивано-Франковске девушка во время прямого эфира в Тик Токе решила "привлечь внимание" общества, поэтому заявила о том, что "в Украине — самый тупый народ". Также она заявила, что не против российских оккупантов, потому что и сама частично якобы "россиянка". Позже свои слова ей пришлось извиняться.

Также в одной из тестовых заданий в школе по английскому языку в Днепре говорилось, что родной язык украинцев – русский. Когда родители заметили это преподавателям, те ответили – методика авторская, написанная много лет назад на русском и переделать ее они не могут.

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