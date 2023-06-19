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Блогер "Кадырова" из Запорожья ждала оккупации и врала о подрыве Каховской ГЭС: СБУ отреагировала

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
2 мин
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Блогер "Кадырова" из Запорожья ждала оккупации и врала о подрыве Каховской ГЭС: СБУ отреагировала

СБУ в Запорожье задержала блогершу "Кадырову". / Фото: СБУ

Предательница является активной фанаткой террориста Кадырова.

В Запорожье задержали блогера с ником "kadуrova", которая лгала о том, что Украина "взорвала Каховскую ГЭС", прославляла армию оккупантов и Россию.

Об этом сообщили в СБУ Запорожской области.

По данным следствия, блогер "Кадырова" обвиняла украинскую армию в подрыве Каховской ГЭС и распространяла другие фейки об ВСУ. Предательница является активной поклонницей террориста Рамзана Кадырова, а потому и избрала себе подобное псевдо.

Блогер поддерживала оккупацию Украины и отрицала преступления российских террористов на территории нашего государства.

"В своих публикациях и репостах сторонница захватнической политики одобряла проведение так называемой "спецоперации" в Украине, поддерживала российских "асвабадителей" и боевиков квазигосударственных образований "ДНР/ЛНР", дискредитировала украинские органы власти и Вооруженные Силы Украины", — сообщили в СБУ.

Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).

Напомним, блогер заявила, что нужно забрать из Киева "гребаный" Patriot, чтобы ракеты летели на запад Украины.

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Дата публикации
Просмотры
456
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