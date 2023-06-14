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Блогер в TikTok "сливал" позиции ВСУ и военных объектов, потому что "хотел увеличить аудиторию"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
746
Время на прочтение
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Блогер в TikTok "сливал" позиции ВСУ и военных объектов, потому что "хотел увеличить аудиторию"

Предатель TikTok публиковал данные об ВСУ. / Фото: Associated Press

Предателя обнаружили военные и СБУ.

В Черниговской области задержан блогер, который в TikTok публиковал видео перемещения Сил обороны. Свои действия он объяснил тем, что "хочет увеличить аудиторию", однако следствие установило, что у него были связи с российской террористической армией.

Об этом сообщает ОК "Пивнич".

По данным военных, блогер, имевший публиковал в TikTok фото и видео перемещения воинов ВСУ. Также он снял работу военного объекта и опубликовал это в Сети, указав геолокацию.

"За считанные минуты видео подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские телеграмм-каналы с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков. На персональной странице тиктокера этот контент просмотрели более 12 тысяч пользователей, в том числе и жителей страны-агрессора", — говорится в сообщении.

СБУ и военные разыскали блоггера, им он объяснил, что "хотел таким образом увеличить аудиторию".

"Однако в ходе проверки фигуранта дела установлены его связи на временно оккупированных территориях Украины с представителями НЗФ, подконтрольных спецслужбам российской федерации", — сообщает ОК "Пивнич".

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Дело уже передано на рассмотрение суда.

Напомним, блогерам, которые снимали работу ПВО в Киеве, избрали меру пресечения.

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Дата публикации
Просмотры
746
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