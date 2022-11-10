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"Блох нет, вот это радует": мобилизованные оккупанты показали, как живут в грязи и лужах (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3071
Время на прочтение
1 мин
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"Блох нет, вот это радует": мобилизованные оккупанты показали, как живут в грязи и лужах (видео)

Скриншот из видео "Осторожно, новости"

Оккупанты живут в грязи под открытым небом.

Мобилизированные россияне показали, в каких условиях находятся вблизи оккупированного украинского города Сватово в Луганской области. Оккупантам пришлось купить брезент, чтобы прятаться от дождя, а из досок сделать стол и скамейки.

Видео опубликовал российский телеграмм-канал. Его прислали родственники солдат.

Военнослужащие находятся в составе 346 мотострелкового полка, а вот какая рота — никто не знает, потому что "все смешалось".

Оккупанты жалуются, что брезент от дождя не спасает, а спать приходится девять в одной землянке. Вокруг нее грязь, импровизированные печки и "биотуалеты" в кустах.

"Блох нет, вот это радует", — говорит один из оккупантов на видео.

Напомним, американский Институт изучения войны сообщает, что Вооруженные силы Украины активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватового.

Сватово, Кременное, Рубежное – приготовиться к освобождению! / Сергей Гайдай

Сватово, Кременное, Рубежное – приготовиться к освобождению! / Сергей Гайдай

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Дата публикации
Просмотры
3071
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