"Блох нет, вот это радует": мобилизованные оккупанты показали, как живут в грязи и лужах (видео)

Оккупанты живут в грязи под открытым небом.
Мобилизированные россияне показали, в каких условиях находятся вблизи оккупированного украинского города Сватово в Луганской области. Оккупантам пришлось купить брезент, чтобы прятаться от дождя, а из досок сделать стол и скамейки.
Видео опубликовал российский телеграмм-канал. Его прислали родственники солдат.
Военнослужащие находятся в составе 346 мотострелкового полка, а вот какая рота — никто не знает, потому что "все смешалось".
Оккупанты жалуются, что брезент от дождя не спасает, а спать приходится девять в одной землянке. Вокруг нее грязь, импровизированные печки и "биотуалеты" в кустах.
"Блох нет, вот это радует", — говорит один из оккупантов на видео.
Напомним, американский Институт изучения войны сообщает, что Вооруженные силы Украины активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватового.
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