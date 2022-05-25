Блокада Россией украинских портов продолжит рост глобальных цен на продукты — британская разведка

Поставки украинского зерна остаются в дефиците.

Морская блокада украинских портов Россией уже привела к глобальному росту цен.

Об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании о войне в Украине.

Отмечается, что с начала войны значительная активность торгового судоходства из и в Одессу отсутствовала. А дальнейшая морская блокада РФ черноморских портов Украины помешала коммерческому судоходству совершать сделки в этом районе.

"Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжать препятствовать доступу коммерческого судоходства к украинским портам, возникающий в результате дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты", — говорится в сообщении.

Механизмы сухопутного экспорта Украины с высокой вероятностью вряд ли заменят дефицит судоходных мощностей, вызванный российской блокадой, отмечается в строительстве. В результате, значительные поставки украинского зерна остаются в дефиците без возможности экспорта.

Напомним, Украина ведет переговоры о создании организации стран-экспортеров зерна.

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