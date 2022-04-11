Блокада в Васильевке эвакуационных автобусов и более 4 тысяч спасенных украинцев: результаты работы гумкоридоров за 11 апреля

Третий день русские войска блокируют в Васильевке проезд эвакуационных автобусов.
В течение 11 апреля гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 4354 граждан Украины.
О результатах работы гуманитарных коридоров за сутки 11 апреля сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Она отметила, во время работы в гуманитарных коридорах из Мариуполя и Бердянска за сегодня на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них:
- из Мариуполя – 556 человек
- из 298 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь
"Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, содержатся оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Третий день со стороны россии нарушаются договоренности по обеспечению проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов. Несмотря на это, мы будем продолжать прорываться к нашим людям", — отметила Верещук.
Кроме этого, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 513 человек. В то же время, как подчеркнула Верещук, снова нарушался режим тыщи со стороны оккупационных войск.
Напомним, на понедельник, 11 апреля, украинская и российская стороны согласовали девять гуманитарных коридоров.
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