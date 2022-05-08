Блокады Мариуполя можно было избежать: командир "Азова" назвал, до какого момента возможна была деблокада города

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко уверен, что блокады россиянами Мариуполя можно было избежать.

По его словам, если защитники города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, стойко держали оборону и давали бой российским войскам, то блокады Мариуполя не произошло.

Об этом Денис Прокопенко рассказал в интервью "Украинской правде".

Также читайте Что происходит на "Азовстали": Паламар рассказал о ситуации по состоянию на сейчас

"Можно было просто не допустить сложившейся сейчас ситуации. Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же стойко держали оборону и давали бой противнику, тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя. Так, как этого не произошло, мы оказались в окружении. Потому что противник фактически без сопротивления преодолел довольно большой километраж. Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался в западных окрестностях города Мариуполь", — считает он.

Командир полка объясняет, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. Поскольку, по его мнению, в этом районе враг был крайне ограничен в маневре и имел только единый маршрут выдвижения, а учитывая рельеф местности, противник был канализован.

"С тактической точки зрения, это было самое благоприятное место для нанесения огневого поражения с целью уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки. Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано", — отметил Прокопенко.

Напомним, по подсчетам защитников города, российская армия за более чем 2,5 месяца блокады Мариуполя убила более 25 тысяч человек, большинство из них – это мирные жители.

Читайте также: