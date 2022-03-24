Блокируют оборот наличных, строят свою военную базу и заставляют на русском учить детей — Федоров о блокадном Мелитополе

Блокируют оборот наличных, строят свою военную базу и заставляют на русском учить детей — Федоров о блокадном Мелитополе

Россияне делают мирных людей живым щитом.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты строят на украинском аэродроме военную базу. С нее они выпускают ракеты по другим городам Украины. Эти ракетные установки будут уничтожаться, поэтому мирные жители Мелитополя — живой щит российских военных.

О ситуации в городе рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

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Кроме того, по его словам, оккупанты принудительно склоняют мелитопольских педагогов с 1 апреля начать учебный процесс на русском языке.

"С центральными органами власти продолжаем делать запросы в органы орды с требованием открытия гуманитарного коридора в Мелитополь. В связи с оккупацией город на пороге гуманитарной катастрофы. Ежедневно преступники запугивают мелитопольцев: похищают активистов, проводят обыски в частных домах, грабят предпринимателей", — сказал Федоров.

Также, как рассказал мэр, российские армейцы блокируют обеспечение города наличными.

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"Мы работаем над тем, чтобы в некоторых продуктовых магазинах можно было рассчитаться картой", — добавил он.

Федоров также сообщил крайне трагическую информацию, что в селе Обильное трое подростков нашли боеприпас. К сожалению, он сдетонировал, дети живы, но в тяжелом состоянии.

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