Блондинка-наводчица "Принцеска", умело уничтожающая врага, прославилась в Сети видео с боев

Беспощадно «насыпает» врагу и заставляет его убегать подальше - видео, как девушка-наводчица САУ умело попадает по российской технике, облетело Сеть.

За считанные дни видео стало вирусным, ролики набрали более миллиона просмотров, пользователи не скрывают своего увлечения. Об этом говорится в ТСН.

Одну за другой она уничтожает вражеские цели, направляя снаряды по заданным координатам. Несколько фрагментов, отснятых только для самых родных – военная наводчица, а в мирной жизни Тик-Токерша под ником «Принцеска» – не удерживается и выкладывает в соцсети. На утро – просыпается известной на всю страну. «Более миллиона просмотров. Это действительно была боевая работа, это не наигранные кадры», – рассказывает девушка.

23-летняя блондинка, метр шестьдесят ростом, мать двоих детей – такова она, конотопская наводчица самоходной артиллерийской установки, взорвала Сеть.

Татьяна Чубарь воюет в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Раньше работала в кондитерской, пекла пирожные, а ныне беспощадно поджаривает врага. Говорит, в ВСУ ушла, потому что с детства мечтала об этом. За 5 лет службы в ВСУ была и делопроизводителем, и в медроте служила, наконец, выучилась на наводчицу САУ. Говорит, неплохо выходит. На ее счету больше десятка уничтоженных целей. «В нуле, было в нуле. У нас попадание было такое качественное, нам присылают фотографии, нам присылают видео, звукозапись», — рассказывает Татьяна.

После адских дней на передовой – на несколько дней ее отпустили домой, увидеться с сыновьями.

В бронетехнике и среди мужчин Татьяна как рыба в воде. Говорит, что в первые дни ее появление в учебном центре военные воспринимали скептически. Когда же увидели, как она умело таскает железки, мнение изменили.

Даже на войне она с патриотическим маникюром и накрашенными ресницами. «Я принцеска. Говорю я же девочка, я люблю розовое, я же блондинка. На самом деле, я люблю розовый», – говорит Таня.

А еще мечтает свою САУ перекрасить, но механик-водитель не дает.

Уже вышел приказ о награждении Татьяны медалью защитника Отечества, руководство подало рапорт на ее назначение командиром пушки. Женщине предлагали перевестись из передовой в более спокойное место, но она сказала – однозначно нет. «Я от этого кайфую, просто кайфую. Я говорю, что я сюда с ребятами приехала, я отсюда с ребятами и уеду», – уверяет женщина.

Ею восхищается вся бригада. А вот она своего героя еще не нашла. Сердце наводницы пока свободно.

Видео, как девушка-наводчица САУ умело попадает по российской технике, облетело сеть

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