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Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы и вещания в России

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Днем ранее Роскомнадзор ограничил в РФ работу Facebook и Twitter.

Агентство Bloomberg и американская телекомпания CNN объявили о приостановке работы и вещания в России.

По состоянию на сегодняшний день в стране-агрессоре не осталось объективных СМИ и адекватной журналистики. Все издания, которые сейчас вещают в РФ – это средства массовой пропаганды. Путин делает в стране железный занавес, блокируя независимые издания, чтобы скрыть правду о зверствах оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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