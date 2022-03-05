Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы и вещания в России

Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы и вещания в России

Днем ранее Роскомнадзор ограничил в РФ работу Facebook и Twitter.

Агентство Bloomberg и американская телекомпания CNN объявили о приостановке работы и вещания в России.

По состоянию на сегодняшний день в стране-агрессоре не осталось объективных СМИ и адекватной журналистики. Все издания, которые сейчас вещают в РФ – это средства массовой пропаганды. Путин делает в стране железный занавес, блокируя независимые издания, чтобы скрыть правду о зверствах оккупантов.