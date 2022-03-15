Bloomberg прогнозирует дефолт России уже 16 марта

Дефолт неизбежен, пишет издание.

Внешний долг России и российских предприятий достигает 150 миллиардов долларов, и уже в среду может быть объявлен дефолт.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Россию ожидают три сценария:

Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается, по крайней мере, до 4 апреля.

Россия выплатит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.

Россия вообще не выплатит. Невыплата в среду запустит льготный период 30 дней, после чего наступает дефолт.

Напомним, по данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия вскоре не может расплатиться со своими долгами.

Агентство пересмотрело свои оценки государственного долга страны и предупредило, что стране грозит "неизбежный" дефолт. Это произошло на фоне ужесточения международных санкций против России после ее вторжения в Украину.

В последние дни рейтинговые агентства Moody's Investors Service и S&P Global Ratings также снизили свои оценки российского суверенного долга.

Это означает, что три крупнейших мировых рейтинговых компании считают суверенный долг страны ниже инвестиционного уровня или "мусорной" территорией.

Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со сложной ситуацией" не открывать торги акциями. Тем временем россияне круглосуточно стоят в длиннющих очередях к банкоматам.