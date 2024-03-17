БМП оккупантов взлетела в воздух – мощное видео с Авдеевского направления

Военные ВСУ показали видео с поля боя.
На Авдеевском направлении – еще "минус" одна вражеская БМП.
Видео показали бойцы роты ударных БПЛА Strike Drones 47-й ОМБр.
На кадрах видно, как российскую БМП атакует украинский FPV-дрон. После детонации боекомплекта вражеская техника разлетелась вдребезги.
Напомним, российские НПЗ атаковали украинские дроны – карта.
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