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БМП оккупантов взлетела в воздух – мощное видео с Авдеевского направления

БМП оккупантов взлетела в воздух – мощное видео с Авдеевского направления

Уничтожена БМП оккупантов на Авдеевском направлении / Фото: скриншот

Военные ВСУ показали видео с поля боя.

На Авдеевском направлении – еще "минус" одна вражеская БМП.

Видео показали бойцы роты ударных БПЛА Strike Drones 47-й ОМБр.

На кадрах видно, как российскую БМП атакует украинский FPV-дрон. После детонации боекомплекта вражеская техника разлетелась вдребезги.

Напомним, российские НПЗ атаковали украинские дроны – карта.

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На Авдеевском направлении – "минус" одна вражеская БМП

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