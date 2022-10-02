Бочки с неизвестным веществом в Херсонской области – Гуменюк рассказала, что это может быть

В Сети появилось видео с траншеями, которые оккупанты копают в Херсонской, а в них – какие-то емкости.
Есть разные предположения, что это может быть взрывчатка, химическое оружие, или просто бутафория для запугивания.
Пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала для чего оккупанты используют такую тактику.
"Версии есть, они все рабочие. Но эта информация не для разглашения. Единственное, что можем сказать, никакой паники быть не может, потому что, если это использование в их интересах, то есть распространение этой информации, то это однозначно задача пропагандистского характера. Они пытаются продолжать психологическое давление на местное население. Мы знаем обо всех возможных угрозах и работаем с населением тех регионов, где это возможно, все они осведомлены и знают, как правильно действовать", — отметила она.
Напомним, многие украинцы, принудительно получившие паспорта РФ, сотрудничают с ВСУ.
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