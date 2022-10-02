Бочки с неизвестным веществом в Херсонской области – Гуменюк рассказала, что это может быть

В Сети появилось видео с траншеями, которые оккупанты копают в Херсонской, а в них – какие-то емкости.

Есть разные предположения, что это может быть взрывчатка, химическое оружие, или просто бутафория для запугивания.

Пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала для чего оккупанты используют такую ​​тактику.

"Версии есть, они все рабочие. Но эта информация не для разглашения. Единственное, что можем сказать, никакой паники быть не может, потому что, если это использование в их интересах, то есть распространение этой информации, то это однозначно задача пропагандистского характера. Они пытаются продолжать психологическое давление на местное население. Мы знаем обо всех возможных угрозах и работаем с населением тех регионов, где это возможно, все они осведомлены и знают, как правильно действовать", — отметила она.

Напомним, многие украинцы, принудительно получившие паспорта РФ, сотрудничают с ВСУ.

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