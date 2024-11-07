Боец батальона Да Винчи рассказал, какие необычные средства используют оккупанты на Кураховском направлении

Россияне используют большое количество дронов и практически весь возможный транспорт, который может ездить для продвижения на Кураховском направлении.

Об этом рассказал заместитель командира роты огневой поддержки 1 отдельного штурмового батальона имени Да Винчи Артем Орловский в интервью 24 каналу.

Они совершают пехотные и механизированные атаки, а также нарастили артиллерийские обстрелы по позициям украинских бойцов.

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"Враг использует те же FPV-дроны, Mavic, с ними очень трудно бороться. Не во всех подразделениях есть РЭБ-системы. Также трудно определить, когда над позицией летают дроны, есть ли они дружественных сил или враждебны", — отметил Артём Орловский .

Враг пытается продвинуться к логистической трассе от населенного пункта Максимовка. По его словам, наши бойцы делают все возможное и невозможное, но, к сожалению, силы неравны, поэтому россиянам удается пройти в том или ином направлении линии обороны наших защитников.

Также боец добавил, что оккупанты часто пересаживаются на все возможные транспортные средства, включая электромопеды, мотоциклы и квадроциклы.

А у украинских защитников есть проблема с достаточным количеством средств наблюдения, чтобы отслеживать подобные движения россиян и наносить огненное поражение.

Напомним, Кулеба рассказал, почему партнеры не дают разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным вооружением.

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