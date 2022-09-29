Боец Чупа включался в прямой эфир во время контрнаступления и попал под обстрел

Хотя стреляли по украинцам из "Градов", но боец не слишком беспокоился и оставался крайне спокойным.

Украинский военный с позывным Чупа согласился выйти в прямой эфир "Единого марафона" в слоте ТСН прямо во время контрнаступления в Харьковской области. Его включение было крайне напряженным, но не для него.

"Сейчас по нам немного бьют, секундочку. Извиняюсь… Осколки "Градов" к нам прилетали. Мы просто заходим сейчас в один населенный пункт. Пытаемся продвинуться дальше и по нам немного отрабатывают. Все хорошо, мы следим, две минутки можно поговорить", — очень спокойно сказал боец после того, как были слышны звуки обстрелов.

Когда ситуация немного остановилась, боец успел рассказать о задержании несколькими днями ранее 15-ти россиян, среди которых было двое майоров. "Взяли двух майоров. Один – начальник штаба разведки – это такой подарок, много информации", – рассказал он.

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Также Чупа рассказал, что во всех населенных пунктах в Харьковской области местные встречают их очень тепло, "словно сын домой вернулся, мама встречает и обнимает".

А только боец сообщил, что останавливаться они не планируют и будут освобождать территории дальше, начались новые обстрелы, поэтому военный извинился, что придется прерваться.

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