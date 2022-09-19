Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Боец, которому россияне еще в 2014 году отрубили руку за трезубец, скончался в больнице после очередного ранения

Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Боец, которому россияне еще в 2014 году отрубили руку за трезубец, скончался в больнице после очередного ранения

В Днепре в больнице от тяжелого ранения в голову скончался Василий Пелеш.

В 2014 году пророссийские боевики на Донбассе топором отрубили руку Василию Пелешу, ныне там же – на Донбассе – россияне его убили, говорится в ТСН.

Он прошел революцию Достоинства, летом 14-го в составе батальона «Айдар» уехал на фронт. Там попал в засаду и очутился в плену. Когда наемники увидели на его руке трезубец, то отрубили конечность и отвезли в госпиталь – тогда Василию удалось вызволить из плена. Парень прошел реабилитацию, и ему установили протез.

После полномасштабного наступления кремлевских войск Василий снова ушел на фронт. 17 сентября возле Константиновки получил ранение в голову, накануне скончался в больнице.

Напомним, что из танков, артиллерии и минометов россияне расстреливают прифронтовые украинские города в Донецкой области. Особенно интенсивно бьют вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Читайте также:

Россияне не пожалели даже Лавру: первые кадры из освобожденного Святогорска

Пусть сидят на печи: ряд стран шенгенской зоны с сегодняшнего дня не пускает больше россиян

Во Львове на зиму выселят людей из холодных модульных городков: что их ждет

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация