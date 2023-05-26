Боец легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" рассказал подробности операции на Белгородщине (видео)

Представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" рассказал, как добровольцы действовали на территорииБелгородской области и какие задачи были выполнены.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он отметил, что добровольцы проводили на территории Белгородской области комбинированную операцию.

"Она имела не только военную задачу, но и имела медийный эффект в Украине, России и во всем мире", — сказал военный.

Он отметил, что с военной точки зрения операция прошла успешно. "У нас незначительные потери, у противника потери несравнимо больше, хотя противник занимал оборонительные позиции — ту самую легендарную линию с "зубами дракона", которая явно превратилась в очередной вертолет или бассейн губернатора, и не смогла нас задержать", — сказал доброволец.

Он рассказал, что во время операции удалось уничтожить несколько десятков солдат ФСБ и российской армии, уничтожили около 10 единиц бронетехники, 5 захватили. "Я уже помиловался на наши "подарки с воинторга". Нам понравилось, и мы обязательно будем заходить к ним", — иронизирует военный.

Также доброволец рассказал, что им от границы в Белгород нужно было ехать полтора часа на бронетехнике и если бы такая задача была, то можно было бы освободить город.

"Наши штурмовые подразделения продержались более суток, но после ухода работала наша артиллерия, наша разведка. На вторые сутки операции мы разгромили мотострелковую роту российской армии", — сказал доброволец.

Он добавил, что сейчас на территории России остались диверсионные группы и соратники, занимающиеся партизанской и агитационной работой.

Напомним, ранее сообщалось, что представители добровольческих подразделений "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легиона "Свобода России" все еще находятся на территории России в Белгородской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в украинской разведке объяснили, что происходящее на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.

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