Боец на двух протезах, чтобы попасть в армию, обманул военком и жену: собратья считают его героем

Боец на двух протезах, чтобы попасть в армию, обманул военком и жену: собратья считают его героем

Василий Штефко пошел на войну без обеих ног, на протезах, чтобы встать в ряды армии, даже приврал в военкомате.

Жена Василия говорит, отсиживаться дома он бы все равно не смог, так что во всем поддерживает любимого и пытается никогда не плакать, говорится в ТСН.

У Василия Штефка вместо обеих ног протезы. «Ноги потерял, когда ездил на заработки за границу», – рассказывает мужчина.

Но даже такая особенность 55-летнего мужчины не остановила. Видя зверства россиян во время вероломного нападения на Украину, твердо решил, что дома на пенсии больше сидеть не может и должно быть на войне. «Есть разные у нас животные такие злые, дрянные, но этот народ рашистский, я не знаю, как их назвать», – говорит Василий.

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Но понимал, что в ряды армии без ног не возьмут, так что пошел на хитрость. И в военкомате признался только один протез. «Я когда шел к нашему военкому, он бы был меня не пустил. Я его обманул. Я девушек уговорил, говорю, смотрите, я могу ходить. Я водитель, запишите, говорю, военком не будет знать, и так меня отправили», — добавляет мужчина.

Так Василий попал в роту огневой поддержки – водителем. «Я в протезах 3 суток спал, считай, не снимал», — говорит он.

Поэтому даже его боевые собратья о его увечье узнали лишь позже. А жене, которая будет воевать, не говорил до последнего, чтобы не расстроилась. «Мы уже в поезде, когда ехали, я говорил, что я в Мукачево, что я здесь волонтер. Она потом слышала, что поезд, говорит: "Нет, ты едешь, куда?". Я говорю, что откуда я знаю, еду защищать свою землю, свой народ», – вспоминает военнослужащий.

Его Оксана в тот день как раз ждала мужа на обед, а когда поняла, что он теперь в армии и вместе будут не скоро, то пообещала себе не плакать, хотя слезы иногда проступают. Отгонять грустные мысли помогают фотографии. Вспомнить есть что, ведь вместе они тринадцать лет. Ранее оба уже были замужем, на двоих у них — восемь внуков. И общая дочь-шестиклассница, ее женщина родила в 43.

Именно дочь, которая очень похожа на папу, говорит, что ужасно его любит, скучает и часто ей снится, особенно как возвращается с войны. А Василий – тоже без своих девушек не может и часто звонит по телефону, у детей спрашивает об учебе, а у жены о овощах.

Сад и огород — это его величайшая страсть. Супруги вместе даже теплицу обустроили, Пускай, что без ног, на протезах, Василий, говорит женщина, упрям и трудолюбив, даже картошку сам копает. «Есть такой специальный стул – он себе его сюда преподносит и начинает. Прошел немного, устал, сел, отдохнул и так достает, копает», — рассказывает женщина.

Василий каждый раз, когда звонит по телефону просит Оксану и Софийку не волноваться за него, а они обещают ухаживать за садом и посадить картофель, пока он воюет. А еще – после Пасхи планируют начать ремонт в доме, чтобы Василий пришел и улыбнулся: уютно. Наконец-то дома! «Папа, мы тебя ждем дома с победой и возвращайся как можно скорее. Мы ждем», – говорит доченька Софийка.

Мужчина, потерявший обе ноги, пошел на войну и стал примером для собратьев

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