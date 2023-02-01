Боец приютил пса, а тот отблагодарил предупреждением об обстреле: история дружбы пограничника "Кепа" и собаки Банана

Вместе на войне и вместе в отпуск. Они познакомились в одном из сел Донецкой области. Один предупреждал об обстрелах, ходил на позиции и не упустил ни одного наряда. А другой делился с ним последней едой и своим спальным местом, помогал во всем и защищал. Это про пограничника на псевдо "Кеп" и пса Банана, прибившегося к нему там, где не было ни одного уцелевшего дома.

Историю их дружбы и взаимопомощи рассказала корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

"Теперь это одна большая семья. И диван уже тесен для них. Александр, его жена Екатерина, близнецы — Ника и Марк и... пес Банан. С ним пограничник на псевдо "Кэп" встретился на фронте", — рассказывает Инна Лебеденко.

В тот день, кроме Банана, они забрали еще трех собак и несколько кошек. Где их владельцы и живы ли они, никто не знал.

"Есть любовь к собакам, поэтому, наверное, он это почувствовал и прибился ко мне", — говорит пограничник.

Жена сразу заметила, как изменилось настроение мужчины с появлением в его жизни собаки.

Для Александра Банан стал не только утешением, но и талисманом.

"Была ситуация, когда была очень плохая погода. Болото было. И нам нужно было выходить. Мы выходили из подвала и он в то болото вроде как не хочет становиться. Я себе думал, что это грязно. И как-то потом у меня немного поменялись планы и я вернулся, а там начался обстрел. Я так подумал: он, наверное, давал тем знать, что не хочет идти», – вспоминает боец.

Пес всегда был там, где хозяин.

В отпуск с Донбасса на Киевщину они тоже уехали вдвоем.

"Александр не был дома с начала полномасштабного вторжения", – отмечает корреспондентка.

Теперь собака и хозяин вместе забавляются, ходят на прогулки.

Пес настолько привязан к мужчине, что начинает скучать только за ним закрывается дверь. Очевидно, что нести службу продолжат вместе.

А пока отпуск, семья наслаждается каждым мгновением проведенным вместе.

Также напомним, как пес Патрон делится с подписчиками снимками из своей повседневной жизни.

Собака показала фоловерам в Instagram свою любимую игрушку – резиновую желтую утку, с которой засыпает. На фото собака нежится в своей кроватке с уткой.

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