Боец рассказал о встрече с актером-путинистом Стивеном Сигалом в Оленивке после теракта

Военнослужащий Международного легиона Главного управления разведки Андрей "Тритя" Турас рассказал, как после обороны Мариуполя и выхода из "Азовстали" оказался в колонии в Оленовке, пережил жестокий теракт и встретился там с американским актером-путинистом Стивеном Сигалом.

Об этом боец рассказал в интервью "Суспільне Чернігів".

Андрей прилетел в окруженный врагом Мариуполь вертолетом.

"Ты что, реально это сделал? Ты идиот, но красавчик". Тогда я чаще всего слышал эту фразу... Страшно стало только когда на рассвете мы заходили на посадку над "Азовсталью". Мы поднялись над городом и с высоты птичьего полета я увидел разрушенный горящий Мариуполь догорающий. Запах сажи, дым. И одно из первых мыслей было таково: "Ой-йой-йой, куда я прилетел?". Я собственными глазами увидел реальный объем этой беды, постигшей Украину в конкретном локальном городе. Ты не отдаешь себе отчет в определенных вещах, пока их не увидишь", – вспоминает боец.

Военнослужащий после ухода из "Азовстали" провел в плену почти 2,5 года. Он пережил теракт в Оленовке. В ночь теракта Андрей как раз был во дворе.

По его словам, после циничного теракта в Оленовке к пленным приехала якобы международная делегация, в составе которой был актер Стивен Сигал.

Сигал представился волонтером, представителем международного сообщества, которое будет способствовать нашему скорейшему возвращению в Украину. Но его риторика была ощутимо пропагандистской.

"Я хорошо знаю английский язык, поэтому вышел с ним пообщаться один на один, без переводчика. Он спросил: хочу ли я вернуться домой. И также спросил, что я думаю об украинском теракте. Я сказал, что считаю, что это был не украинский ракета, а заранее заложенная бомба. И за это меня потом забрали на ДИЗО, как наказание. Отбили тогда ноги и били по туловищу. Сильно", – говорит Андрей "Тритя".

Напомним, что защитник Мариуполя узнал, что у него есть сын только через 2,5 года – когда вернулся из плена.

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