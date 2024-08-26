Боец ССО рассказал о тысячах членов сопротивления в оккупации: какие их задачи

Майор спецназа заверил, что движение сопротивления будет ключевым в любой предстоящей попытке заставить врага выйти из Крыма.

Украина на оккупированных Россией территориях наращивает подпольную борьбу с врагом. Члены украинского движения сопротивления выполняют разведывательные миссии, осуществляют диверсии и ликвидируют захватчиков.

Об этом британскому изданию Sky News рассказал представитель Сил специальных операций Украины, полковник спецназа по имени Николай.

Как сообщил представитель ССО, движение сопротивления активно действует в оккупированном Крыму и на захваченных территориях континентальной части Украины. В то же время на всякий случай создаются сети агентов в тех частях государства, которые могут попасть под вражеский контроль.

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"Конечно, работа, которую выполняют наши люди, опасна. Многие наши люди погибли во время работы, многие из них оказываются в российских тюрьмах. Но это нас не пугает, потому что наша цель оправдывает те потери, которые мы несем", — сообщил полковник спецназа.

По его словам, члены движения сопротивления "спокойно, тихо, скрыто" выполняют поставленные задачи, не дожидаясь быстрого вознаграждения или славы.

Предоставленная подпольщиками информация передается в ВСУ для координации военных ударов и других наступательных действий, в том числе и в Крыму. Николай подчеркнул, что движение сопротивления будет ключевым в любой предстоящей попытке заставить российские войска выйти из оккупированного полуострова.

Издание указывает, что движение сопротивления неофициально началось после российского вторжения в Крым и восточные области Украины 10 лет назад. Однако накануне полномасштабного вторжения в 2022 году это движение стало более формальной структурой под командованием ССО.

"Я не могу вам назвать конкретную цифру, поскольку эта информация секретная. Но я могу вам сказать, что этих людей тысячи... Я рад видеть, что она растет. Сейчас мы начали кампанию по популяризации движения сопротивления и создаем условия для того, чтобы каждый гражданин Украины мог с нами конфиденциально общаться и предлагать свои услуги", – рассказал полковник.

Представитель ССО также сообщил, что в последнее время начал расти интерес к участию в движении сопротивления от гражданских внутри России. Николай сказал, что его подразделение не будет работать с российским подпольем, но граждане РФ могут извлечь уроки из украинских операций сопротивления.

"Это часть сопротивления, но их сопротивление – против режима Путина. Это не наше движение, которое мы организовываем внутри нашей страны. Они уже учатся у нас и начинают использовать наши методы уже в Российской Федерации, и мы видим в этом большой потенциал", – заметил полковник спецназа.

Напомним, накануне представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Силы обороны разработали план возвращения Крыма под контроль государства и уничтожения Крымского моста.

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