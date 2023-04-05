Боец "Ведьма": "Россия — неадекватная, выход на границы 91-го года не гарантирует покоя"

Когда может завершиться активная вооруженная фаза российско-украинской войны и обезопасит ли нас от нового наступления Кремля выход на границы 1991 года?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала боец ВСУ Ольга Бигар — офицерша 241 ОБр ТрО Вооруженных сил Украины с позывным "Ведьма".

“Рано или поздно активно боевая фаза закончится. Но надо понимать, что наш сосед не слишком адекватный. В данном случае больше подходит параллель с Израилем. У нас на Севере сейчас ситуация не определена, на Востоке тоже. Надо понимать, если мы вернемся к границам 1991 года, это не значит, что у наших соседей не возникнут реваншистские настроения и они не захотят продолжать какие-либо свои наступательные действия, что они не возобновят свой боекомплект, свою военную технику и не предпримут еще какие-либо попытки наступления. ", – отметила офицер.

По мнению Ольги Бигар, только от Украины зависит целостность наших границ.

"Для того чтобы все было спокойно, надо понимать, что этот вопрос политический, геополитический. От нас зависит целостность наших границ. Я себе не ставлю сейчас большие цели. Я должен служить как офицер народу Украины и выполнять те задачи, которые нам ставит Генштаб "В других случаях все вопросы к военно-политическому руководству. Сейчас прогнозировать что-то довольно трудно", — добавила офицер.

Напомним, что сейчас враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Бахмут, Авдеевка и Марьинка находятся в эпицентре огня.

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