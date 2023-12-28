Боец ВСУ бросал камни во время штурма россиян: в чем причина

Во время вражеского штурма позиций ВСУ боец с позывным "Бендер", чтобы остановить российских оккупантов, бросал в них камни вперемешку с боевыми гранатами.

Об этом случае рассказал солдат-штурмовик 3 роты 8 батальона 10 ОГШБ "Эдельвейс" Александр Миненко ведущему "1+1" Евгению Плинскому.

Также читайте Боец ВСУ показал фрагмент боя в районе Роботино – видео

"У нас есть "Бендер"... почему "Бендер", потому что Остап. Он очень хороший воин, такой своеобразный человек... Когда у него закончились гранаты и враг лез – он бросал камнями и кричал "Граната!", они (россияне) падали и понимали, что ничего не происходило, в момент, когда они поднимались, он уже бросал настоящую гранату", — рассказал он.

По его словам, с помощью камней и всего четырех гранат хитроумный "Бендер" удержал свою позицию и отразил атаку врага.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Мы бросали камни вперемешку с гранатами. Откровенно о войне от штурмовика на псевдо "Переселенец"

Напомним, боец "Гвардии наступления" Александр Мамай прямо во время прямого включения на украинском ТВ попал под вражеский обстрел. На прилеты он среагировал хладнокровно.

Читайте также: