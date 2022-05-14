Boeing C-17 — характеристики и особенности стратегического военно-транспортного самолета

Boeing C-17 Globemaster III – именно тот самолет, который воздухом доставляет необходимое для Украины оружие. Об истории, особенностях, характеристиках самолета Boeing C-17 — в материале ТСН.ua

Назначение и история возникновения Boeing C-17

Назначение самолета Boeing C-17 Globemaster III — перевозки военных формирований, грузов прежде всего оружия по всему миру, десантирование войск, медицинская эвакуация и т.д. Разработка самолета Boeing C-17 Globemaster III производства компании McDonnell Douglas началась в 1980-х – начале 1990-х годов. Свое название самолет получил в честь двух предыдущих военно-транспортных самолетов "Глоубмастер".

В 1980 году перед США возникла проблема модернизаци транспортных самолетов. В случае возникновения вооруженного конфликта между НАТО и странами Варшавского договора существующие военно-транспортные самолеты не смогли обеспечить трансатлантические перевозки войск и грузов из США в Западную Европу.

Boeing C-17 Globemaster III

Финансовые проблемы и технические причины повлекли задержку выпуска первого образца самолета, характеристики и конструкция самолета изменялись. Первый самолет Boeing C-17 Globemaster III был выпущен в 1991 году, серийное производство началось в 1995 году. В 1994 году самолет С-17A совершил первый трансатлантический перелет в Великобританию. За все время было выпущено 279 единиц самолетов, последний экземпляр самолета взлетел в 2015 году. Сегодня такие страны, как США, Австралия, Катар, ОАЭ, Канада, Великобритания, Индия и Кувейт, НАТО имеют на вооружении самолет Boeing C-17 Globemaster III.

Особенности Boeing C-17 Globemaster III

Особенности Boeing C-17 Globemaster III продиктованы его назначением.

Значительная грузоподъемность – 77,5 тонны. Хотя в США в этом плане есть более мощный самолет C-5 Galaxy способный перевозить 118 тонн.

Емкость самолета. Для перевозки габаритного оружия, техники в том числе танков и бронетранспортеров у самолета большие габариты грузового отсека. Длина рузового отсека – 27 метров, ширина – 5,5 м высота – 3,76 м.

Дальность полета самолета – 4 480 км, а при дозаправлении в воздухе самолет способен достичь любой точки мира.

Длина пробега – 1070 метров, что позволяет самолету взлетать даже с небольших по длине взлетно-посадочных полос, использовать грунтовые аэродромы. Boeing C-17 Globemaster III может резко сбрасывать высоту перед посадкой.

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Технические и лётные характеристики Boeing C-17

Экипаж - 3 человека

Грузовость - 77 519 кг

Длина - 53 м

Размах крыла - 51,74 м

Высота - 16,79 м

Масса пустого - 128140 кг

Масса максимальная взлетная - 265 352 кг

Масса топлива - 102 614 л.

Объем грузовой кабины - 592 м3.

Силовая установка - 4 х турбовентиляторных двигателей на 179,9 кН каждый

Максимальная скорость - 1080 км/ч

Крейсерская скорость - 830 км/ч

Дальность полета - 4 480 км (с грузом 71 214 кг)

Дальность перегонная - 11540 км

Практический потолок - 14 км

Boeing C-17 внутри

Стоимость Boeing C-17 Globemaster III

Стоимость C-17 без учета запчастей и технического обслуживания для США составляет 200 миллионов долларов за единицу. В зависимости от комплектации и обслуживания стоимость может составлять 316 миллионов долларов.

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