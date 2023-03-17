Боеприпасов у РФ хватает: австрийский эксперт Купер назвал неожиданную причину "снарядного голода"

Том Купер с сарказмом прокомментировал доклады своих коллег о том, что россиянам не хватает артиллерийских боеприпасов.

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, пояснил, в чем на самом деле причина "снарядного голода" в армии РФ.

Об этом он написал в своем отчете за 15 марта.

Весеннее бездорожье

Эксперт замечает, что на фронте уже началась пора бездорожья – на дорогах столько грязи и воды, что экипажам американских бронетранспортеров М113 и советских МТЛБ (в народе известных, как мотолиги. – Ред.) нередко приходится проверять режимы "амфибий".

"А конструкторы из BAE Systems, по-видимому, теряют сознание, глядя на то, что приходится выдерживать их гаубицам M777, когда их буксируют местным ландшафтом. Хорошо, когда под колесами транспортных средств есть что-нибудь другое, чем грязь глубиной 20–30 см", – отметил Купер.

Боеприпасов у россиян хватает, но...

Том Купер с сарказмом прокомментировал отчеты своих коллег о том, что россиянам не хватает артиллерийских боеприпасов, а ВС РФ якобы вынуждены ввести ограничения снарядов на многих участках фронта.

"Судя из отчетов ВСУ, подвергшихся обстрелам (и чьи военные были ранены или убиты) в результате обстрелов из российской артиллерии, — на самом деле нет четких признаков, что Пуддингу (так Купер называет Путина. — Ред.) не хватает боеприпасов", — отметил он.

По мнению эксперта, гораздо вероятнее, что россияне часто не могут привезти достаточное количество боеприпасов, когда это необходимо.

Аналогия с арабо-израильской войной

"То есть ВС РФ, ЧВК "Вагнер" и другие "суррогаты" испытывают очень похожую, возможно, даже такую же проблему, как израильские силы обороны во время арабо-израильской войны в октябре 1973 года", – предположил эксперт.

Купер напомнил, что в Израиле 1973 года боеприпасов было предостаточно – но на складах, в центре страны. Проблема заключалась в том, чтобы доставить его в достаточном количестве. Причиной стали массовые пробки, например, на дорогах центрального Синая.

"Представьте себе это зрелище: 30, 40, 50 км дороги, полно грузовиков, полных боеприпасов, аккуратно припаркованных бампер к бамперу. Проблема: дороги были узкими однорядными, окружены глубоким и мягким песком. Любой полностью загруженный грузовик, который решался съехать с дороги, не мог двинуться с места без помощи специалистов, а специалисты не могли помочь, потому что стояли в той же самой транспортной пробке за десятки километров", – привел пример эксперт.

С какой проблемой действительно столкнулась армия РФ

По словам Купера, проблема с которой столкнулись путинские оккупанты имеет значительно больший масштаб. Не только потому, что армия РФ намного больше Армии обороны Израиля, или потому, что поле боя на востоке Украины в 2022–2023 годах в несколько раз больше Синайского полуострова или Голанских высот.

"Я уже вспоминал месяц назад, когда объяснял, почему Герасимов не способен провести хотя бы одно, "большое" наступление и вынужден разбить свое "зимнее наступление" на три мелкие операции. Это вопрос хранения достаточного количества боеприпасов и припасов там, где это важно: вблизи линии фронта", – подчеркнул эксперт.

По его словам, российская железнодорожная система может перевозить много боеприпасов, но хранение ближе чем в 70 км от линии фронта опасно, поскольку сейчас на вооружении Украины находятся M142 HIMARS, М270 MLRS, GLMRS и подобное оружие.

Поэтому неважно, сколько привозится по российской железной дороге, и неважно, насколько хорошо россияне прячут свои склады боеприпасов. По крайней мере, один из них подрывается ежедневно "очередным украинским HIMARS-ударом".

И даже если боеприпасы не уничтожили удары украинской артиллерии, их все равно придется доставлять на передовую: делать это нужно грузовиками, которых в ВС РФ было слишком мало уже в начале войны. Еще один фактор – плохие дороги и грязи.

"Эта проблема теперь достигла таких масштабов, что несколько подразделений БАРС с мобилизованными занимаются лишь тем, что пытаются помочь с материально-техническим обеспечением, повседневно. Теперь еще добавьте тотальную коррупцию и некомпетентность путинской системы", — подытожил Том Купер.

Напомним, что первым о "снарядном голоде" пожаловался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Владелец ЧВК обвинял Шойгу и Герасимова, что его боевикам, воюющим под Бахмутом, Минобороны РФ не поставляет боеприпасы и устроило "снарядный голод".

Однако, как оказалось, снарядов не хватает не только подопечным Пригожина, но и кадровой российской армии.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что необходимое количество снарядов россияне просто не успевают производить. Поэтому попрошайничают оружие по миру.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, через 2-3 месяца это будет уже не "голод", а "снарядный инсульт".

Советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив подтвердил, что артиллерия врага постепенно истощается.

Военный эксперт Олег Жданов также сообщил, что по сравнению с летом в армии РФ понемногу начинается "снарядный голод".