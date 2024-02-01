Боеприпасов ВСУ может хватить на месяц-полтора: офицер заявил об угрозе потери освобожденных городов

Андрей Крамаров сообщил, что военные сталкиваются с проблемами нехватки снарядов для БМП, танков, пулеметов, артиллерии и РСЗО, и "это все в куче сейчас, к сожалению, уже достигает своей критической массы".
В ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов: в очень экономном режиме имеющегося количества может хватить на месяц-полтора. Есть риск потерять уже отвоеванные города.
Об этом военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал в эфире Radio NV.
Крамаров сообщил, что те, кто близко общается с военными, которые на линии фронта, знают о критической проблеме с боеприпасами. Речь идет о боеприпасах всех типов, как правило, к западным образцам вооружения.
"Причем здесь не нужно говорить только о 15-мм артиллерийском снаряде. Есть и вопросы с 5,56×45 мм – просто с обычным боеприпасом для штурмовой винтовки, вроде М4", – уточнил офицер резерва.
Боеприпасов может хватить на месяц-полтора
Он добавил, что в армии сталкиваются с проблемами нехватки снарядов для БМП, танков, пулеметов, артиллерии и ракетных систем залпового огня. Как отметил Крамаров, "это все в куче сейчас, к сожалению, уже достигает своей критической массы".
"Мы пытаемся (преодолеть –ред.), конечно, этот период, возникший прежде всего из-за внутриполитических проблем в США. Поскольку в 2022-23 годах они были, все же, следует это признавать, основным поставщиком боеприпасов всех типов", – сказал военный эксперт.
Он обратил внимание на то, что в последнее время наращивает собственное производство Германия. Однако в масштабах украинской войны "этого совершенно недостаточно".
"И, как результат, мы сейчас получили довольно тяжелую ситуацию. Причем и во временных рамках: боеприпасов, откровенно, нам может хватить в очень, чрезвычайно экономном режиме на месяц-полтора", — оценил офицер-резервист.
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РФ подтянула значительные силы к критическим направлениям фронта
Он отметил, что в это время российские войска уже подтянули значительные силы к линии фронта, к критическим для них и для ВСУ направлениям. На этих направлениях началась активная разведка боем, в частности, это фиксировалось еще на прошлой неделе в Авдеевке. А на этой неделе враг начал активную разведку боем уже в районе Купянска и в районе Лимана.
"Враг сейчас может в какой-то момент начать давить очень сильно. И это будет критическим и очень-очень плохим с любой точки зрения — с морально-психологической, с военной теоретической. Знаете, потерять позиции, которые мы так долго и эффективно (отвоевывали – ред.)… Например, тот же Купянск, Лиман, который мы удерживали от врага с момента того, как отвоевали их после харьковского нашего контрнаступления, (можем – ред.) потерять просто из-за нехватки боеприпасов”, – предостерег Крамаров.
Напомним, по данным Bloomberg, министр обороны Рустем Умеров предупредил союзников в ЕС, что Украина столкнулась с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку враг на фронте ежедневно разворачивает втрое больше огневой мощи.
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