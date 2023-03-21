Боеприпасы для Украины: Британия заявила о поставках бронебойных снарядов с обедненным ураном

Британия будет снабжать боеприпасами, в том числе бронебойными снарядами, содержащими обедненный уран.

Великобритания анонсировала поставки в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана.

Об этом говорится в заявлении в Парламенте заместителя министра обороны Британии баронессы Аннабель Голди.

Она ответила на вопрос, который задали в Палате лордов, относительно передачи Украине боеприпасов с обедненным ураном.

"Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды имеют высокую эффективность при поражении танков и бронетехники", — сообщила она.

Добавим, что обедненный уран – это металл высокой плотности, втрое выше плотности железа. Его используют в большинстве своем для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

Ранее Европейский Союз согласовал ускорение передачи боеприпасов Украине. План предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов до конца 2023 года.

Читайте также: